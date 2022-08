Gen Z. Tribe lifestyle. S-au ancorat cu o cafenea pe Calea Victoriei, unde vand cafeaua prajita chiar de ei. Cum s-a transformat businessul Cascara de-a lungul anilor, dupa investitii de peste 200.000 de euro

Numele l-au ales avand ca sursa de inspiratie America Latina. Acolo, "cascara" este denumirea data de cultivatorii de cafea pentru resturile si pielitele de culoare rosie obtinute din boabele de cafea dupa procesare.Conceptul Cascara a luat nastere in 2015 din pasiunea Biancai Voicu pentru gusturi si arome noi. Dar nu e singura in aceasta poveste, ci este insotita de sotul ei, Tiberiu Voicu, impartind in mod egal entuziasmul pentru lumea cafelei."In 2003, am inceput sa lucrez la una dintre ... citeste toata stirea