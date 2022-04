Generali, Asirom si Omniasig se bat pe contul ROMATSA. Suma asigurata se ridica la 900 milioane euro

Asirom VIG, Omniasig VIG si Generali Romania au depus oferte pentru furnizarea unei polite de raspundere civila fata de terti in cazul activitatii Administratiei Romane a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA. Suma asigurata prin contract a fost stabilita la 900 milioane euro in intervalul 1 aprilie 2022 - 31 martie 2024. Prima de asigurare a fost estimata la 1,07 milioane de euro.CITESTE SI Ce costuri presupun investitiile in actiuni din SUA ... citeste toata stirea