Generalul (r) Ben Hodges: Rusia stie ca armele nucleare sunt mai eficiente cand nu sunt folosite, pentru ca ne fac pe noi sa ezitam

Generalul american (r) Ben Hodges a declarat, intr-un interviu acordat publicatiei ucrainene Kyiv Post, ca Rusia nu va folosi armele nucleare in Ucraina pentru ca stie ca nefolosirea lor este mai eficienta, intrucat impinge Occidentul spre ezitare si inactiune in privinta ajutorului oferit Kievului."Mult din ceea ce oferim Ucrainei provine fie categoria de arme pe care nu le folosim, fie din categoria de arme pe care oricum am vrea sa le scoatem din serviciu. Pachetele acestea de ajutoare ... citește toată știrea