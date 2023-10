Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri ca Alianta Nord-Atlantica are o ''viziune completa, 360 de grade'', indiferent din ce directie, din ce zona sau din ce domeniu ar veni o amenintare, relateaza Agerpres."Alianta Nord-Atlantica are o viziune completa, 360 de grade, indiferent din ce directie, din ce zona, din ce domeniu ar veni o amenintare la adresa aliatilor nostri. Avem planuri de aparare specifice. Faptul ca am avut o nevoie atat de stringenta in est, ... citeste toata stirea