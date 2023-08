Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a transmis, marti, un mesaj de Ziua Marinei, in care subliniaza importanta marinarilor in paza teritoriilor si in dezvoltarea economica, relateaza news.ro."*Providenta ne-a pus la hotare Dunarea si Marea, aceste pretioase ape, care in vremuri de restriste ne-au fost cele mai credincioase straji contra vrajmasilor*, asa spunea unul dintre eroii Primului Razboi Mondial, capitanul Constantin Paun. Astazi, de ziua Marinei Romane, ii onoram pe toti ... citeste toata stirea