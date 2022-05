GEORGE NICULESCU, SECRETAR DE STAT IN MINISTERUL ENERGIEI:"Ne dorim sa fim prima tara din regiunea Marii Negre care dezvolta eoliene offshore"

Guvernul are in plan ca Romania sa devina prima tara din regiunea Marii Negre care dezvolta capacitati eoliene de productie in offshore, a afirmat, ieri, George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, in cadrul evenimentului "Romanian-Danish Dialogue for an Effective Energy Tranzition" organizat de Ambasada Romaniei in Danemarca si Centrul Roman al Energiei (CRE).Niculescu a declarat: "Cuvantul- cheie, in sectorul energetic de astazi, la nivel global, este *investitii*. Anul trecut ... citeste toata stirea