George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, este singurul candidat aflat astazi pe buletinul de vot pentru functia de presedinte al ANRE, in sedinta de plen reunit a Parlamentului. Social-democratii au cedat in fata propunerii PNL, dar l-au propus pentru functia de vicepresedinte al Autoritatii pe actualul sef al Transelectrica, Gabriel Andronache, care va trebui sa treaca la vot de propunerea facuta de cei de la UDMR, Zoltan Nagy Bege, actualul vicepresedinte al ANRE.