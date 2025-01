George Simion anunta protest in Piata Victoriei pentru alegeri corecte

George Simion anunta protest in Piata Victoriei astazi, de la ora 20:00, pentru alegeri corecte si vacantarea functiei de presedinte, transmite news.ro.AUR critica decizia ICCJ de respingere a recursului lui Calin Georgescu in ce priveste anularea alegerilor si anunta proteste maine, de la ora 14:00, in fata prefecturilor din tara si ambasadelor din strainatate."Presedintele AUR, George Simion, va fi prezent astazi, incepand cu ora 20:00, in Piata Victoriei, acolo unde va protesta pentru ... citește toată știrea