GEORGE SIMION (AUR):"Vom avea un turneu de conferinte in diaspora"

Presedintele AUR, deputatul George Simion, a anuntat un turneu al parlamentarilor partidului, in primele trei luni ale anului viitor, in mai multe tari europene, pentru a "reconfirma" rezolutia adoptata la Conferinta dedicata romanilor din diaspora desfasurata astazi, informaza Agerpres."Rezolutia pe care o adoptam la conferinta de astazi trebuie reconfirmata, trebuie circulata printre cei 6 milioane de romani din diaspora. Impreuna cu grupurile parlamentare AUR, am vorbit si in lunile ... citeste toata stirea