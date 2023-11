Deputatul George Simion, presedintele AUR, a declarat miercuri ca partidul sau va milita in continuare pentru anularea impozitarii cu 3% pe cifra de afaceri pentru firmele romanesti, care platesc, in opinia sa, un impozit de sase ori mai mare decat companiile straine, relateaza Agerpres."Disperare, incompetenta, impotenta din partea acestui guvern Ciolacu", a spus Simion, referindu-se la faptul ca Guvernul a retras in ultimul moment pachetul fiscal - bugetar care urma sa intre in vigoare ... citeste toata stirea