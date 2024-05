George Simion, la Satu Mare: "Dusmanul nostru politic in acest judet este o creatura hidoasa, UDMR"

Liderul AUR, George Simion, a declarat astazi, la evenimentul de lansare a candidatilor la europarlamentare desfasurat in cetatea din Ardud, ca dusmanul politic in acest judet este "o creatura hidoasa, sovina, numita UDMR", potrivit Agerpres."Dusmanul nostru politic in acest judet si la nivel national este o creatura hidoasa, sovina, numita UDMR. Fratii nostri maghiari sunt conationalii nostri, ii iubim si ii asteptam in randurile AUR daca se identifica cu valorile conservatoare sau in randul ... citește toată știrea