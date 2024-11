George Simion: "Romania are nevoie de lideri care sa lupte pentru romani"

Presedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidentiale, a spus, in cadrul unui discurs sustinut duminica, la Oradea, ca Romania are nevoie de lideri care sa lupte pentru cetateni, informeaza Agerpres."Vrem o Romanie condusa de oameni care iubesc aceasta tara. Pe 24 noiembrie, votati cu inima, votati pentru o Romanie a romanilor, nu a strainilor. Votati pentru solutia cea mai buna, nu pentru raul cel mai mic sau cel mai mare. Romania nu are nevoie de tradatori de neam, nici de ... citește toată știrea