Germania a cumparat 5 milioane de doze de vaccin Pfizer nefolosite de Romania. Aceste doze se adauga celor 3,3 milioane vandute sau donate de Romania anul trecut, in 2021, in urma dezinteresului romanilor pentru imunizare

Cinci milioane de doze de vaccin impotriva Covid-19 produse de compania Pfizer si achizitionate de Romania au fost cumparate de Germania pentru a sustine campania de vaccinare cu doza booster.Vaccinurile destinate initial Romaniei prin programul de achizitie al Uniunii Europene, au ramas nefolosite, in conditiile in care romanii nu au dorit sa se imunizeze, potrivit Mediafax. In prezent, cu greu se mai vaccineaza 6.000 de oameni zilnic cu prima doza, din datele oferite de autoritati. Nici in ... citeste toata stirea