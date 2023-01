Germania ar putea legaliza colectarea de alimente din containerele de gunoi pentru a reduce risipa de mancare

Colectarea de alimente comestibile din containere de gunoi ar putea deveni in scurt timp legala. Totusi, problema de baza a risipei de mancare ramane, scrie Deutsche Welle.Colectarea de alimente din gunoi este ilegala in Germania, insa daca propunerea ministrului justitiei Marco Buschmann din cadrul partidului liber democrat si ministrului agriculturii Cem Ozdemir de la Verzi va fi aprobata, colectarea de alimente comestibile din containerele de gunoi ale supermarketurilor nu va mai fi in ... citeste toata stirea