Germania, in cautare de materii prime in Asia Centrala

Cancelarul german Olaf Scholz a pledat luni in Uzbekistan la intarirea parteneriatului energetic cu aceasta tara din Asia Centrala, o regiune bogata in resurse naturale ravnita de marile puteri pe fondul slabirii pozitiei Rusiei, dupa invazia Ucrainei, transmite agentia AFP."Vrem sa folosim si sa dezvoltam impreuna oportunitatile din sectorul materiilor prime", a declarat cancelarul Scholz, citat intr-un comunicat al guvernului, un interes deja exprimat in ultimele luni in special de Franta si ... citește toată știrea