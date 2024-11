Germania in haos politic: Cancelarul Olaf Scholz vrea sa faca alegeri anticipate mult mai devreme in cea mai mare economie din zona euro dupa ce guvernul s-a prabusit

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca ar putea fi pregatit sa accelereze un vot de incredere in guvernul sau, ridicand perspectiva unor alegeri anticipate mult mai devreme in cea mai mare economie din zona euro, scrie FT.Scholz programase initial votul de incredere pentru 15 ianuarie, deschizand astfel calea pentru alegeri in martie. Insa opozitia a insistat ca votul sa aiba loc chiar saptamana viitoare, pentru a evita o lunga perioada de incertitudine politica. Aceasta ar insemna ca ... citește toată știrea