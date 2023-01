Germania numeste un nou ministru al Apararii dupa demisia fostului oficial Chirstine Lambrecht

Guvernul Germaniei l-a numit marti pe Boris Pistorius in functia de ministru al apararii, in timp ce asupra Berlinului se fac presiuni din partea aliatilor occidentali pentru a permite Ucrainei sa foloseasca tancuri de fabricatie germana in razboiul cu Rusia, scrie Reuters.Christine Lambrecht a demisionat luni din functia de ministru al apararii, inaintea unei conferinte care va avea loc vineri la baza militara americana de la Ramstein, privind planurile occidentale de a furniza mai multe arme ... citeste toata stirea