Germania: Un libian suspectat ca planuia sa atace ambasada Israelului a fost arestat

Suspectat de pregatirea unui atentat impotriva ambasadei Israelului in Germania si de apartenenta la organizatia Daech, un tanar libian a fost arestat, sambata, in apropiere de Berlin, a anuntat Parchetul federal pentru AFP."Se pune problema ca a planificat un atac asupra ambasadei israeliene din Berlin", a declarat un purtator de cuvant al Parchetului federal german. Suspectul este suspectat de "sprijinirea unei grupari teroriste in strainatate", potrivit aceleiasi surse, care a precizat ca ... citește toată știrea