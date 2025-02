Germania voteaza duminica pentru un nou Parlament. Cum arata sondajele preelectorale: blocul Uniunii Crestin-Democrate conduce topul urmat de AfD, partidul de extrema dreapta. Social-democratii lui Scholz si Verzii lui Habeck sunt mai in urma

Alegatorii germani se prezinta duminica la urne pentru a alege un nou parlament care va determina modul in care va fi condusa tara in urmatorii patru ani, potrivit AP.Cea mai mare economie a Europei este cea mai populata natiune din cele 27 de state ale Uniunii Europene si un membru important al NATO, precum si al doilea mare furnizor de arme al Ucrainei, dupa Statele Unite, in urma invaziei la scara larga a Rusiei in 2022. Urmatorul guvern al Germaniei va fi esential pentru raspunsul Europei ... citește toată știrea