Germanii de la Zes Zollner Electronic au facut profit de peste 52 milioane lei cu cele doua fabrici din Satu Mare

Producatorul de componente si echipamente electronice Zes Zollner Electronic, subsidiara locala a concernului german Zollner Elektronik, a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de 1,49 miliarde de lei, in crestere cu 26,3% fata de anul anterior, conform calculelor Profit.ro.Compania a raportat pentru anul trecut un profit net de 52,7 milioane de lei, de la 83,6 milioane de lei in 2020.Numarul mediu de salariati a fost anul trecut de 2.491 persoane, de la 2.297 in 2020.Zes Zollner ... citeste toata stirea