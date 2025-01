Gheorghe Piperea, la conferinta ECR: "Birocratia europeana lupta pentru libertate omorand-o digital"

Interventiile oficialilor si functionarilor europeni de la Bruxelles pentru cenzurarea mediului online, inclusiv a continutului de pe retelele de socializare, au fost dur criticate de deputatul european Gheorghe Piperea, la cea de-a doua editie a Conferintei Internationale "Make Europe Great Again", organizata zilele trecute in capitala Uniunii Europene de Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR) in colaborare cu Partidul AUR.In discursul sau, Gheorghe Piperea a spus: "Uniunea ... citește toată știrea