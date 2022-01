Gigantul american Amazon, la a doua infuzie de capital in Romania

Amazon MSL Romania, cu sediul in Bucuresti, una din cele patru firme locale ale gigantului american Amazon, cu activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client), si-a majorat capitalul social cu 18,99 milioane de lei, la 20,46 milioane de lei, prin aport in numerar al asociatilor.In vara anului 2021, Amazon a capitalizat si Amazon Development Center Romania, aportul in numerar depasind 77 milioane de leiFirma este controlata de Amazon.com Sales (SUA) - 99% si Amazon ... citeste toata stirea