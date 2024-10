Giorgio Armani, 90 de ani, intentioneaza sa se retraga din activitate in urmatorii doi sau trei ani

Giorgio Armani, fondatorul brandului de moda italian omonim, a declarat ca intentioneaza sa se retraga din activitate in urmatorii doi sau trei ani, potrivit unui interviu publicat duminica.Creatorul de moda a implinit varsta de 90 de ani pe 11 iulie 2024 si, pana in prezent, a fost foarte rezervat in legatura cu planurile de succesiune ale companiei pe care a infiintat-o in 1975 si pe care inca o controleaza cu o mana ferma, informeaza agentia Reuters, citata de Agerpres.Urmareste-ne si pe ... citește toată știrea