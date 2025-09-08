Editeaza

Goldman Sachs: "Pretul aurului, posibil sa creasca cu 40%"

Sursa: Bursa
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 05:40
22 citiri
Tensiunile dintre Donald Trump si Rezerva Federala, marcate de incercarile repetate ale presedintelui de a submina autoritatea bancii centrale a Statelor Unite, au amplificat volatilitatea pietelor de actiuni si obligatiuni, dar au impulsionat aurul, care si-a confirmat rolul de refugiu sigur pentru investitori, scrie Business Insider intr-un articol publicat la finele saptamanii trecute.
Pretul metalului pretios a depasit pragul de 3.600 de dolari pe uncie pentru prima data in istorie, iar de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
Nicusor Dan anunta masuri pentru toate categoriile de pensii speciale in pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan
In pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse masuri care vizeaza si celelalte categorii ...
Petrisor Peiu: Motiunile de cenzura vor fi depuse miercuri seara
Opozitia urmeaza sa depuna pana la miezul noptii, cele patru motiuni de cenzura impotriva ...
Exclusiv Vrea Edi Iordanescu sa plece de la Legia?: "Am nevoie sa se respecte promisiunile"
Edi Iordanescu (47 de ani), antrenorul celor de la Legia Varsovia, a vorbit despre posibila plecare ...
ActualitateBusinessSportLife Show