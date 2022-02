Google a dat lovitura: Veniturile Alphabet au explodat in T4 2021 la 61,9 mld. dolari, in crestere cu 33% fata de aceeasi perioada a anului trecut

Alphabet, parintele Google, a raportat in T4 2021 venituri de 61,9 mld. dolari, in crestere cu 33% fata de 46,43 mld. in T4 2020.Rezultatele au au depasit estimarile de pe Wall Street si au trimis actiunile gigantului american la o crestere de 8,7% in pretranzactionare."In T4 am inregistrat o crestere puternica pe segmentul de advertising, care a ajutat milioane de business-uri sa prospere si sa gaseasca noi clienti. De asemenea, am inregistrat vanzari record pentru noul telefon Pixel, in ... citeste toata stirea