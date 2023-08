Darius Valcov, condamnat la o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalare a banilor, se afla in custodia Politiei Romane, dupa ce a fost preluat luni din Italia si adus sub escorta in tara, urmand sa fie predat Penitenciarului Rahova, conform agerpres.ro."Darius Valcov este in custodia Politiei acum, va ajunge in Romania. Este primul fugar pe care il aduc in mandatul meu de ministru al Justitiei. Multumesc tuturor celor care s-au implicat, ... citeste toata stirea