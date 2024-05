Gorghiu: "Un pas inainte in lupta impotriva criminalitatii organizate si a profiturilor ilegale asociate"

Alina Gorghiu, ministrul Justitiei, anunta joi un pas inainte in lupta impotriva criminalitatii organizate si a profiturilor ilegale asociate, o noua directiva care stabileste norme minime la nivelul UE privind urmarirea, identificarea, indisponibilizarea, confiscarea si gestionarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni in legatura cu o gama larga de infractiuni fiind publicata in Jurnalul Oficial al UE, se arata intr-o postare pe pagina sa de socializare. Ministrul afirma ca se va ... citește toată știrea