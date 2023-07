Creditul intern a crescut usor in prima luna de vara, pentru a doua luna consecutiv, pe fondul cresterii imprumuturilor in moneda nationala. Pe de alta parte, depozitele au scazut usor, pentru prima oara dupa octombrie 2022, in timp ce masa monetara a stagnat, dupa o accelerare in ultimele luni.Creditul neguvernamental a crescut in iunie cu 0,8% fata de mai, la 375,4 miliarde de lei, un avans de circa 3 miliarde de lei, al doilea cel mai mare din acest an. Este a doua luna consecutiva de ... citeste toata stirea