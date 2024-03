Grecia inaspreste regulile privind obtinerea Golden Visa: Trebuie cumparata o locuinta de minimum 120 mp, cu o valoare pornind de la 400.000 de euro pentru insulele mici si 800.000 de euro pentru regiunile mai populare

Ministerul de Finante din Grecia a prezentat joi modificari la programul Golden Visa, prin care se majoreaza suma minima pe care o persoana care nu este cetatean trebuie sa o investeasca pentru a obtine permisul de sedere, in incercarea de a rezolva criza imobiliara din tara, scrie presa locala.In regiunile populare, cum ar fi Attica, Salonic, Mykonos, Santorini si insulele cu o populatie de peste 3.100 de locuitori, pragul creste la 800.000 de euro, in timp ce in alte zone pragul este de 400. ... citește toată știrea