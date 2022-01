Greva angajatilor STB, care joi a paralizat transportul de suprafata din Bucuresti, continua si astazi

Greva declansata joi dimineata de sindicalistii Societatii de Transport Bucuresti (STB) continua si astazi, soferii refuzand sa scoata pe traseu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, in ciuda deciziei executorii a instantei care a suspendat protestul.De altfel, situatia a fost anticipata de STB inca de joi seara, printr-un comunicat in care a transmis ca personalul implicat in greva ilegala care a paralizat Capitala refuza sa-si reia activitatea si exista posibilitatea ca aceasta greva sa ... citeste toata stirea