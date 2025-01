"Grila" de emisiuni ZF: 24 de programe cu peste 2.000 de invitati pe an. Intr-un model unic in media, cititorii ZF sunt in acelasi timp actorii stirilor si povestilor de business

"Canalul" tv al Ziarului Financiar a fost deschis in urma cu 15 ani cu emisiunea de business ZF Live, difuzata zilnic de la 12 la 13, moderata de Sorin Paslaru, redactorul-sef al ZF si de Cristian Hostiuc, directorul editorial al ZF. In 2024, prin platoul ZF Live au trecut peste 500 de invitati - antreprenori, executivi de top, consultanti, avocati, bancheri, temele de actualitate fiind mereu aduse in dezbaterea live de cea mai longeviva emisiune video a Ziarului Financiar. In 2024, eZF Live a ... citește toată știrea