Grindeanu: O cincime din autostrazile Romaniei s-au dat in circulatie in ultimii doi ani

O cincime din numarul total de kilometri de autostrada din Romania s-au dat in circulatie in ultimii doi ani, a declarat duminica ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, care a mentionat ca "niciodata" in istoria tarii nu s-a investit mai mult in autostrazi si drumuri expres, conform Agerpres.In prezent se afla in executie aproximativ 780 de kilometri de drumuri de mare viteza si alti 490 de kilometri se afla in licitatie, a mai spus prim-vicepresedintele PSD, cu ocazia ... citește toată știrea