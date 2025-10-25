Editeaza

Grindeanu respinge ideea unei aliante PSD-AUR

Sursa: Bursa
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 05:40
19 citiri
Presedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri ca nu exista nicio discutie privind o posibila alianta intre PSD si AUR, asa cum s-a speculat in spatiul public, subliniind ca un asemenea scenariu este exclus. Declaratiile au fost facute intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Olt.
"Eu nu am cunostinta de vreo coalitie PSD-AUR. Nici nu am discutat asa ceva", a spus Grindeanu, precizand ca o astfel de colaborare ar presupune iesirea PSD din actuala coalitie de guvernare, ...citește toată știrea

