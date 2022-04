Gropile comune si cadavrele imprastiate pe strazile din Bucha au starnit indignare la nivel mondial

a-sMinistrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a cerut Curtii Penale Internationale sa investigheze uciderea civililor in Bucha, la nord-vest de Kiev. Kuleba a acuzat trupele ruse ca au ucis civili "din furie" in timp ce ocupau si mai tarziu se retrageau din Bucha.Supliment Retail * Intr-o lume in schimbare, unele lucruri raman la fel* Mall vs. stradal, deschideri vs. inchideri: de ce sunt centrele comerciale un magnet pentru romani, iar magazinele din spatiile stradale nu atrag cumparatori? ... citeste toata stirea