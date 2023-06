Subsidiara locala a grupului austriac Kotron (fost S&T), unul dintre cei mai mari integratori de solutii IT&C, a consemnat anul trecut o cifra de afaceri de 377 milioane de lei, in urcare cu 24,6% fata de 2021. Rezultatul activitatii a fost negativ la finele anului 2022 si a atins 4,75 milioane de lei, de la un profit net de 6,23 milioane de lei in 2021. Compania a mai raportat pierderi in intervalul 2016 - ... citeste toata stirea