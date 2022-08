Grupul Bittnet a trecut pe pierdere de 557.500 de lei in primul semestru din 2022, la venituri din contracte cu clientii de 70 mil. lei, in crestere cu 45,3% fata de S1/2021. CEO: Aproape intregul profit se realizeaza in ultimul trimestru al anului

Bittnet (BNET), grup de companii de IT listat pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, a raportat o pierdere consolidata de 557.500 de lei in primul semestru din 2022, comparativ cu un profit net de 1,6 mil. lei in aceeasi perioada din S1/2021, in contextul unor venituri din contractele cu clientii de aproape 70 mil. lei, in urcare cu 45,3% fata de S1/2021, conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul financiar semestrial publicat la BVB.Costul vanzarilor a urcat in ... citeste toata stirea