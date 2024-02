Grupul elen PPC a prezentat administratiei americane planul de investitii in energie unde Romania, dupa achizitia operatiunilor Enel, joaca rolul principal

Grupul elen PPC spune ca achizitia operatiunilor Enel din Romania are o importanta geostrategica in regiune prin deschiderea unor mari coridoare energetice regionale unde Romania si Grecia joaca principalul rol.Georgios Stassis, CEO al PPC, a prezentat administratiei americane strategia de transformare a PCC si planurile grupului in Balcanii de Vest si Mediterana de Sud-Est. "L-am informat pe Geoffrey Pyatt despre planurile noastre legate de tranzitia energetica, noile investitii in productia ... citește toată știrea