Grupul francez Alten vrea sa cumpere compania locala de IT Qualitance

Grupul francez Alten, specializat in servicii de consultanta si tehnologie, a incheiat un acord pentru achizitionarea companiei de IT Qualitance, infiintata in urma cu 15 ani de catre Radu Constantinescu si Ioan Iacob. Tranzactia se va incheia pana la finalul anului, sub rezerva indeplinirii conditiilor de aprobare de catre Consiliul Concurentei. "Suntem impresionati de valoarea pe care Qualitance o aduce in grupul Alten prin intelegerea profunda a tehnologiei si dezvoltarii de solutii, ... citeste toata stirea