Grupul german Daimler a investit peste 18 milioane de euro in business-ul Clever Taxi (Free Now)

Clever Tech, compania care detine aplicatia clevertaxi.ro (Free Now) si preluata integral de Daimler in aprilie 2017, tranzactie anuntata in exclusivitate de Profit.ro, a fost capitalizata cu o prima de emisiune de 15,65 milioane de lei (3,165 milioane de euro). Anterior, aporturile in numerar ale grupului german in compania din Romania au depasit 15 milioane de euro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit InsiderClever Tech a fost preluata ... citeste toata stirea