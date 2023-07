Grupul PPC a anuntat ca va finalzia achizitia Enel Romania in septembrie ceea ce ii va aduce cresterea numarului de clienti cu 57% si capacitatea de productie de energie in exploatare cu 14%.PPC vrea sa continue si sa dezvolte ceea ce Enel a construi in ultimii 18 ani in Romania in materie de energie verde, mobilitate electrica, portofoliul de clienti. Prin aceasta achizitie PPC va deveni cel mai mare jucator de pe piata de energie din Europa de Sud-Est."Cea mai mare parte a EBITDA a ... citeste toata stirea