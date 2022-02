Grupul italian din industria modei de lux Moncler investeste 10 mil. euro in extinderea operatiunilor din Romania. Gigantul construieste o noua fabrica la Bacau, in care va angaja 300 de oameni

Grupul italian de moda Moncler, activ in segmentul de lux, va dezvolta o noua fabrica in Romania, unde va angaja 300 de oameni. Este vorba de o noua unitate de productie, ce va fi amplasata langa cea deja existenta, de la Bacau. Totodata, compania, ce este prezenta direct in Romania cu o fabrica proprie, va construi aici si o gradinita pentru copiii angajatilor. Aceasta va fi prima gradinita privata operata de o companie din judetul Bacau si va primi copii cu varste intre 3 si 6 ani, spun ... citeste toata stirea