Grupul medical elen SofMedica a alocat 500.000 lei pentru a infiinta in Romania o societate care se va ocupa cu activitati de editare a altor programe software (cod CAEN 5829). Cu sediul in Otopeni, noua firma va activa sub denumirea Sofmedica Ventures si va fi controlata integral de Klonus Invest Ltd (Cipru), potrivit ... citeste toata stirea