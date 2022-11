Grupul Nokia - autorizat sa foloseasca echipamente de infrastructura 5G in retelele de comunicatii din Romania. Anterior a fost refuzat si a dat Guvernul in judecata UPDATE Nokia a renuntat la litigiu

Cererile formulate de Nokia Solutions And Networks Finlanda si Nokia Networks Timisoara (fosta Alcatel-Lucent Romania) de autorizare pentru utilizarea echipamentelor de infrastructura 5G in Romania a fost acceptate. Anterior, in luna februarie a acestui an, autoritatile au respins cererile celor doua companii, deciziile fiind ulterior contestate in instanta.UPDATE 01.11.2022, ora 20.30Nokia Solutions And Networks si Nokia Networks au depus, marti, cerere de renuntare la judecata, aecasta ... citeste toata stirea