Grupul Turk Telekom trimite in Romania 5 milioane euro pentru Euroweb

Grupul Turk Telekom a capitalizat operatorul telecom Euroweb Romania cu cinci milioane de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro.In 2021, afacerile companiei au urcat la 42,7 milioane de lei, de la 34,1 milioane de lei in anul precedent.De la un profit net de circa 577.000 lei in 2020, operatorul telecom a consemnat in 2021 un minus de peste 10,5 milioane de lei.Euroweb Romania este un operator