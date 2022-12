GUVERN:Modificari ale Codului de procedura fiscala

Guvernul a aprobat, astazi, modificarea Codului de procedura fiscala, stabilind, intre altele, ca organul de inspectie fiscala are obligatia transmiterii notificarilor de conformare catre contribuabilii/platitorii prezumtivi a fi selectati pentru efectuarea inspectiei fiscale, in scopul reanalizarii situatiei fiscale personale, potrivit Agerpres.Ordonanta de urgenta aprobata in acest sens modifica si completeaza Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si Ordonanta de urgenta a ... citeste toata stirea