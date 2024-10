Guvernele europene sunt asteptate sa faca ordine in politica fiscala

Klaas Knot, guvernator la Banca Centrala Europeana a indemnat guvernele europene la ordine in politica fiscala, transmite Bloomberg."O consolidare fiscala semnificativa, in Franta de exemplu, este necesara pentru a readuce finantele publice in ordine", a declarat Klaas Knot, care este si guvernator al Bancii Centrale din Tarile de Jos. Declaratiile au fost facute in cadrul unui eveniment organizat ieri, la Washington, de Group of 30, un centru de reflexie compus din fosti si actuali decidenti, ... citește toată știrea