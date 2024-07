Guvernul a aprobat demararea programului de investitii in infrastructura medicala, in valoare de 13,25 miliarde lei

Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca in sedinta de joi a fost aprobata demararea programului de investitii in infrastructura medicala, in valoare de 13,25 miliarde de lei, relateaza Agerpres."O alta hotarare de Guvern de astazi declanseaza programul de investitii in infrastructura medicala, in valoare de 13,25 miliarde de lei. Un program, va readuc aminte, aprobat tot in sedinta de Guvern la sfarsitul lunii martie. Astazi insa, prin noua hotarare de Guvern, au ... citește toată știrea