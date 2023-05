Oficial, pe harta invatamantului politehnic autohton a aparut o "forta". Guvernul a aprobat un proiect de lege privind infiintarea unei noi institutii de invatamant superior - Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie Politehnica Bucuresti -, in urma fuziunii prin comasare a Universitatii Politehnica din Bucuresti cu Universitatea din Pitesti. In expunerea de motive se arata ca pentru realizarea proiectului de fuziune prin comasare, cele doua institutii de invatamant superior au in ... citeste toata stirea