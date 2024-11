Guvernul a extins aria activitatilor ce pot fi derulate de casele de studenti

Guvernul a aprobat joi, prin hotarare, extinderea atributiilor caselor de cultura ale studentilor si Complexului Cultural Sportiv Studentesc "Tei", institutii autonome aflate sub autoritatea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.Potrivit Agerpres, masura urmareste sa sprijine dezvoltarea comunitatii tinerilor si studentilor din Romania printr-o gama larga de activitati si oportunitati noi.In Romania functioneaza in prezent 14 case de cultura ale studentilor in orase precum ... citește toată știrea