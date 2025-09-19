Editeaza

Guvernul a prelungit termenul de inscriere in REGES-ONLINE pana la finalul anului

Sursa: Bursa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 05:41
25 citiri
Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii, prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE pana la 31 decembrie 2025, "pentru a veni in sprijinul angajatorilor care intampina dificultati in procesul de migrare", se arata intr-un comunicat al ministerului.
"Am decis sa prelungim termenul pentru inrolarea in REGES-ONLINE pana la sfarsitul anului, pentru ca niciun angajator sa nu fie pus in situatia de a primi sanctiuni. (...) REGES-ONLINE nu este un ...citește toată știrea

